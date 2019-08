Segunda "tomatina à portuguesa" vai acontecer no dia 7 de setembro em Almeirim

Pelo menos 30 toneladas de tomate vão ser disponibilizadas para a "batalha" que vai acontecer no próximo dia 7 de setembro em Almeirim, na segunda edição de "Todos à Tomatada", uma "tomatina à portuguesa".

Domingos Martins, presidente da associação 20 Kms de Almeirim, que promove a iniciativa, disse hoje à Lusa que o "tomatódromo" - a funcionar numa faixa de cerca de 200 metros da circular urbana de Almeirim (no distrito de Santarém), sem casas nas proximidades - oferecerá este ano melhores condições aos que aceitem o desafio de participar na "maior briga de tomate do país".

Com inspiração na "tomatina" que se realiza na última quarta-feira de agosto na cidade espanhola de Buñol, a iniciativa contou na sua primeira edição, há um ano, com a participação de cerca de 800 pessoas, entre as quais muitos estrangeiros, acreditando a organização que os comentários positivos e de incentivo poderão superar a expectativa de chegar aos 2.000 participantes.

"Queremos promover Almeirim e o que temos de melhor", disse Domingos Martins, realçando ser este o concelho "que mais produtores de tomate tem no país" e o que detém o título de "capital da sopa da pedra", com "milhares de pessoas" a procurarem os restaurantes da cidade, sobretudo ao fim de semana.

Domingos Martins disse à Lusa que a experiência da primeira edição levou a organização a fazer algumas alterações, como a colocação de pontos de água ao longo do percurso para quem queira tomar um duche e continuar a participar na "tomatada" e um local para guarda de bens como telemóveis e chaves das viaturas.

O tomate usado na "batalha" é o destinado à indústria agroalimentar, sendo depois recolhido e reaproveitado para alimentação animal, afirmou.

Colocado em tratores e reboques ao longo do percurso, o tomate é lançado sobre os que circularem pelo "tomatódromo", adiantou.

As inscrições podem ser feitas na página da associação, sendo que os que se inscreverem até à próxima sexta-feira receberão uma t-shirt do evento, disse.

O evento está agendado para as 17:00 de 07 de setembro, com uma duração prevista de uma hora, ficando disponíveis locais para um duche final e mudança de roupa, para "acabar em cheio um dia bem passado em Almeirim, com uma passagem pelos restaurantes da cidade, antes e depois da 'tomatada'", acrescentou.

A 20 Kms de Almeirim foi criada há mais de três décadas com o objetivo de realizar uma prova de atletismo de 20 quilómetros no último domingo de outubro, contando atualmente com 16 secções, correspondentes a outras tantas modalidades desportivas.

Com um total de cerca de 800 atletas, na grande maioria em escalões de formação, num concelho com 12.000 habitantes e outras coletividades, Domingos Martins realçou o "orgulho" com os resultados alcançados e a importância de iniciativas como a "tomatada" para a angariação de fundos para as atividades da associação.

Lusa