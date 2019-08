O perigo de contactar com caravelas-portuguesas

A praia de São Martinho do Porto, no concelho de Alcobaça, foi ontem interditada a banhos por tempo indeterminado devido à presença de caravelas-portuguesas. A situação mantém-se hoje, como explica a repórter Nelma Serpa Pinto, em reportagem do local e que falou com Fábio Costa, o banhista que ontem sofreu queimaduras causadas por uma caravela-portuguesa.