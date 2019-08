Acidente com trator faz um morto no concelho da Régua

Um polícia de 41 anos morreu hoje na sequência de um acidente de trator na localidade de Ermida do Marão, concelho de Peso da Régua, segundo fontes da GNR e dos bombeiros.



A fonte da GNR disse à agência Lusa que o acidente resultou do capotamento de um trator, ocorreu num terreno privado e que a vítima era polícia e trabalhava na zona do Porto.



Artur Cardoso, comandante dos bombeiros de Fontes, do concelho de Santa Marta de Penaguião, adiantou que o homem conduzia o trator e estaria a fazer trabalhos de transporte de lenha para um estaleiro.



Perante a gravidade dos ferimentos, ainda foi acionado o helicóptero do INEM, mas o óbito acabou por ser declarado pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).



O alerta para o acidente foi dado às 9:38 e para o local foram mobilizados, segundo a página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), 16 operacionais, cinco viaturas e um helicóptero.



Apesar do acidente ter ocorrido no concelho da Régua, foram acionados os bombeiros do município vizinho pela proximidade ao local.

