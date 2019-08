GNR detém homem na Sertã por agressões à mulher e filha

Um homem de 53 anos foi detido, na Sertã, distrito de Castelo Branco, pelo crime de violência doméstica sobre a sua mulher e filha, anunciou hoje a GNR.



Em comunicado, o Comando Territorial de Castelo Branco da GNR explica que a detenção do homem ocorreu na segunda-feira, no concelho da Sertã, através do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas.



"No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares apuraram que o suspeito exercia, há vários anos, violência física e psicológica sobre a sua esposa e filha, de 50 e 20 anos. O homem, dependente do consumo de bebidas alcoólicas, de forma reiterada, agredia fisicamente, ameaçava de morte e ofendia verbalmente as vítimas", lê-se na nota.



A GNR adianta que, das diligências efetuadas, resultou o cumprimento de um mandado de detenção, dado o perigo de continuidade da violência praticada.



O detido foi presente no Tribunal Judicial da Sertã, que lhe aplicou as medidas de coação de proibição de contacto por qualquer forma ou meio com as vítimas e de obrigação de tratamento à dependência de álcool.





