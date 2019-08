Um cadáver foi encontrado esta sexta-feira à noite no rio Leça, em Águas Santas, concelho da Maia, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

"Recebemos o alerta às 20:35, para um cadáver que foi encontrado no rio Leça", afirmou fonte do CDOS, referindo não ter informações acerca da vítima mortal.

Estiveram no local da ocorrência os bombeiros da Maia e a polícia, com um total de 16 operacionais e seis viaturas.



Lusa