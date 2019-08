Detido alegado homicida de São João da Pesqueira

A Polícia Judiciária anunciou esta sexta-feira a detenção de um homem de 31 anos suspeito do crime de homicídio.

Os factos remontam a 28 de julho quando o homem, emigrante em França a passar férias em Portugal, terá agredido várias pessoas num restaurante, em São João da Pesqueira, no distrito de Viseu.

Uma das vítimas acabou por morrer na sequência das agressões. Tinha 50 anos.

Segundo a investigação da Polícia Judiciária, o suspeito atuou por motivo fútil e as agressões foram consideradas violentas face às consequências para as vítimas.

A investigação demorou mais de um mês, já que o detido abandonou o local do crime. As autoridades francesas acabaram por ter um papel fundamental na localização do suspeito, que veio a ser detido na cidade do Porto.