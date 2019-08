De acordo com o Jornal de Notícias diz que em causa estão as licenças de centenas de motoristas de passageiros de plataformas online, mas também as dos condutores de pesados e de transporte de crianças.

O esquema começou em 2016 e foi desmantelado em maio pelo Polícia Judiciária. Permitia o pagamento por licenças ou a renovação de cartas e documentos sem fazer a formação obrigatória.