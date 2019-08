O recado de Sócrates para António Costa

José Sócrates acusa a direção do PS de o atacar, quando diz que os portugueses não têm boa memória de maiorias absolutas, num artigo publicado esta sexta-feira no Expresso.

"Começa a ser insuportável assistir, sem reagir, aos ataques que o líder do PS faz à história do Partido Socialista e aos anteriores governos socialistas", começa por dizer o ex-primeiro ministro.

Relembra ainda que António Costa fez parte do Governo que agora critica e sublinha que o Executivo de Sócrates foi o único do PS a conseguir maioria absoluta em democracia.

"Nunca me ocorreu vir a encontrar-me na desconfortável situação de ter de recordar a alguém que o Governo que agora maldiz foi, afinal, um Governo no qual participou (...) Nunca pensei que as coisas chegassem a este ponto", conclui.