Homem mata mulher e suicida-se em Setúbal

Um homem matou hoje a mulher e depois suicidou-se com recurso a uma pistola, na cidade de Setúbal, disseram à agência Lusa fontes da PSP e da proteção civil.



O homicídio seguido de suicídio ocorreu na residência do casal e o alerta às autoridades foi dado às 09:19, precisaram as fontes da Direção Nacional da PSP e do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.



Trata-se de um casal de idosos, com idades na ordem dos 80 anos, indicou a fonte da PSP, referindo que a investigação do caso passou para a alçada da Polícia Judiciária.



Segundo a fonte do CDOS, no local estiveram operacionais e veículos dos Bombeiros Sapadores, da Cruz Vermelha e da PSP e a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do hospital de Setúbal.

Lusa