Vitorino critica falta de operacionalidade do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

O socialista António Vitorino foi o convidado do quinto jantar conferência da Universidade de Verão do PSD, que está a decorrer em Castelo de Vide. Na ocasião, o actual secretário-geral da Organização Internacional das Migrações, elogiou o Governo de Passos Coelho nos tempos da troika, mas fugiu a provocações as lideranças de José Sócrates.