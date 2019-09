Avião de combate a incêndios amara na Barragem do Sabugal

Um avião anfíbio pesado (Canadair CL215) amarou este domingo na Barragem do Sabugal devida a uma avaria mecânica (perda de potência) após abortar a descolagem na sequência de umaO alerta foi dado pelas 16h40.

A tripulação saiu ilesa, não havendo a registar quaisquer danos materiais. operação de scooping.

A aeronave, do Centro de Meios Aéreos de Castelo Branco, participava nas operações de combate a um incêndio que lavra na localidade de Santo Estêvão, no concelho do Sabugal, no distrito de Guarda.