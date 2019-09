Houve falhas no funcionamento do Instituto do Sangue e da Transplantação no ano passado por causa de dívidas. Registaram-se problemas na compra de material, o que acabou por afetar a recolha de sangue e também o apoio a candidatos a transplantes.

A conclusão é do relatório de atividades do próprio Instituto.

De acordo com o jornal Público, a dívida de entidades públicas, como hospitais, ultrapassava os 83 milhões de euros no final do ano passado.