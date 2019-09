Homem colhido mortamente por comboio na Linha do Norte

Um homem morreu hoje atropelado por um comboio num troço da Linha do Norte em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.



A pessoa, de idade ainda desconhecida, foi atropelada, em circunstâncias por apurar entre a estação de Valadares e o apeadeiro de Francelos, às 14:54 por um comboio que seguia no sentido Espinho-Porto, disse fonte dos bombeiros de Valadares, indicando que a circulação ferroviária foi interrompida.



Fonte da Infraestruturas de Portugal disse que a circulação ferroviária está interrompida nos dois sentidos entre as estações Granja e Gaia, não havendo previsão de quando será retomada.



A página da Proteção Civil na Internet refere que para o local foram enviados 18 homens, apoiados por cinco viaturas. A PSP também foi chamada ao local.

Lusa