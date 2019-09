Um morto em acidente entre veículo ligeiro e bicicleta em Alcanena

Uma pessoa morreu hoje na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro e uma bicicleta, em Alcanena, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém,



De acordo com a fonte, o acidente ocorreu no local de Covão do Coelho, Minde, distrito de Santarém, na estrada nacional 360, às 12:16.



O morto, de acordo com o CDOS, é o condutor da bicicleta.



No local, além de duas equipas da GNR, estiveram bombeiros de Minde e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santo André, Leiria.

Lusa