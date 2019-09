Buscas para encontrar o triatleta desaparecido no rio Minho vão ser reduzidas

O esforço em torno das buscas pelo triatleta de Barcelos que desapareceu no domingo no rio Minho vai diminuir e o mergulho previsto para as 08:30 poderá ser o último, disse esta terça-feira à Lusa o capitão Pedro Costa.

Depois de hoje, segundo o capitão Polícia Marítima de Caminha, terem sido "feitas durante três horas operações de mergulho em 15 sítios identificados como necessários para investigar", continuam sem conseguir encontrar o corpo desaparecido em Vila Nova de Cerveira.

O triatleta, de 23 anos, desapareceu no domingo, quando fazia a nado a travessia do rio Minho, durante o XII Triatlo da Amizade Cerveira-Tomiño.

"Para amanhã (quarta-feira) as buscas serão retomadas pelas 08:00, estando previsto fazer um último mergulho às 08:30, antes da preia-mar", disse à Lusa Pedro Costa, após o encerramento das buscas de hoje, cerca das 19:30.

Depois de nos primeiros dois dias o esforço de buscas ter estado a cargo de 60 operacionais, o capitão da Polícia Marítima informou que esse esforço será "reduzido" na quarta-feira, "passando para um número entre os 40 e 50 elementos".

"Vamos encurtar a janela, mas será mantido o esforço a nível de operacionais até sexta-feira no que se refere às buscas de superfície e apeadas", observou Pedro Costa.

Lusa