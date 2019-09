Homem morreu afogado numa represa em Castelo Branco

Um homem com cerca de 60 anos morreu hoje afogado numa represa, em Alcains, no concelho de Castelo Branco, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado às 14:11 e para o local foram deslocados uma viatura e três elementos dos bombeiros de Castelo Branco, militares da GNR e uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

O afogamento ocorreu numa represa situada no Monte da Ordinha, em Alcains, no concelho de Castelo Branco.

À Lusa, fonte da GNR de Castelo Branco sublinhou que, neste momento, as causas que estiveram na origem do afogamento do homem que aparenta ter cerca de 60 anos são desconhecidas.

A equipa médica da VMER confirmou o óbito no local.





Lusa