A cerimónia de entrega do Prémio Champalimaud de Visão, no valor de 1 milhão de euros, decorreu esta quarta-feira.

Este ano, o prémio reconhece o trabalho de três organizações não governamentais brasileiras no combate à cegueira e deficiência ocular. As instituições distinguidas atuam em várias regiões do país, da Amazónia a São Paulo, passando por Pernambuco.