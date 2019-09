Voos registam atrasos em Lisboa após problema com avião da TAP

O aeroporto de Lisboa regista na tarde desta quarta-feira vários atrasos nos voos, constatou a Lusa no 'site' da ANA - Aeroportos de Portugal, após um problema técnico com um avião da TAP ter obrigado a uma paragem nas aterragens durante um período.

No site do aeroporto de Lisboa são visíveis vários atrasos sobretudo nas chegadas, em diversos voos, que ainda se registam apesar de o problema estar resolvido.

Ainda assim, é visível que no final da tarde os atrasos estimados eram menos significativos, segundo uma consulta da Lusa.

"Um problema técnico ocorrido durante a fase de rodagem para a pista e que provocou a imobilização de aeronave da TAP, obrigou à interrupção das aterragens no período entre as 15h14 e as 15h45, sendo que desde essa hora a operação decorre com normalidade", referiu, por seu lado, fonte da ANA, em resposta à Lusa.

Um avião Airbus A320 da TAP, que iria ligar Lisboa a Veneza, sofreu esta tarde "uma falha técnica no motor" durante a descolagem "que foi imediatamente interrompida", confirmou fonte oficial da transportadora à Lusa.

"A TAP confirma que o Airbus A320 que faria o voo TP862 Lisboa-Veneza teve uma falha técnica no motor durante o início do processo de descolagem, que foi imediatamente interrompida pela equipa de pilotos", refere fonte oficial da TAP.

A companhia aérea garantiu ainda que "não houve qualquer consequência para os passageiros a bordo, que seguirão viagem noutro voo da companhia". O voo estava previsto para as 15:25, de acordo com a informação no 'site' da ANA - Aeroportos de Portugal, mas deverá agora sair as 19:15.

O problema terá sido no motor esquerdo. A TAP não avançou mais informações, nomeadamente sobre quantos passageiros estariam na aeronave. A informação de voo no site FlightRadar mostra que o voo nunca saiu da zona do aeroporto de Lisboa.

O momento da explosão

Com Lusa