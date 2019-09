Colisão entre dois automóveis faz um morto e quatro feridos na A2 em Castro Verde

Uma mulher morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas, duas delas com gravidade, na sequência de uma colisão entre dois automóveis ocorrida na quarta-feira na Autoestrada 2, na zona de Castro Verde (Beja), disse fonte da GNR.

A mesma fonte adiantou à agência Lusa que a vítima mortal é uma mulher de 20 anos, de nacionalidade angolana, tendo o óbito sido declarado no local.

Os feridos graves, de acordo com a fonte da GNR, são uma mulher, de 25 anos, que foi transportada para o Hospital de Beja, e uma menina, de 9 anos, que foi levada num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, ambas também de nacionalidade angolana.

Os feridos ligeiros são uma mulher de 49 anos, de nacionalidade angolana, e um homem de 63, que foram transportados para o Hospital de Beja.

A fonte da GNR indicou à Lusa que o acidente resultou de uma colisão do veículo em que seguiam as quatro pessoas de nacionalidade angolana, com outro que circulava à frente, conduzido pelo homem.

O acidente ocorreu na Autoestrada 2, ao quilómetro 172, no sentido sul-norte, na zona de Cerro dos Penedos, no concelho de Castro Verde.

O corpo da vítima mortal foi encaminhado para o serviço de Medicina Legal do Hospital de Beja.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que o alerta para o acidente foi dado às 19:07, tendo sido mobilizados para o local operacionais e veículos das corporações de bombeiros de Castro Verde e de Ourique, uma viatura médica de emergência e reanimação, de Beja, e um helicóptero do INEM, além da GNR.

A fonte do CDOS adiantou que estiveram no local 25 operacionais, apoiados por nove veículos e um helicóptero que descolou no campo de futebol de Castro Verde.

Lusa