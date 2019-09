Destroços do helicóptero que caiu em Valongo estavam carbonizados

A repórter da SIC Catarina Folhadela relata um ambiente de consternação no local, depois da queda do helicóptero de combate ao fogo e da morte do seu piloto. Segundo os populares que assistiram ao acidente, o helicóptero terá explodido no ar depois de chocar contra o poste de alta tensão. Segundo as autoridades, os destroços foram encontrados completamente carbonizados.