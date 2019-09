O último balanço deste fogo que começou ontem à noite no lugar de Mosteiro, freguesia de Cerdal, em Valença, e alastrou às freguesias de Gondelim, Gondim e Fontoura., no concelho de Valença.

À SIC o comandante dos Bombeiros de Viana do Castelo, Marco Domingues, confessou que o vento foi a principal dificuldade no combate às chamas, mas as previsões da meteorologia podem trazer a “janela de oportunidade” para controlar o fogo que dura há mais de 15 horas