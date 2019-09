PSD de Cascais contra regresso de António Capucho ao partido

A concelhia do PSD em Cascais mostra-se totalmente contra ao regresso de António Capucho, expulso por ter apoiado uma candidatura independente em Sintra nas autárquicas de 2013, ao partido.

O pedido de refiliação foi analisado esta quinta-feira e os 18 elementos da concelhia presentes votaram, por unanimidade e voto secreto, uma moção mostrando-se desfavoráveis ao regresso do antigo autarca de Cascais.

O processo burocrático de refiliação ainda decorre, mas tudo indica que quando chegar à concelhia de Cascais será chumbado.

António Capucho é, assim, vetado em Cascais apesar do apoio de Rui Rio ao regresso do militante histórico do partido que foi expulso há cinco anos.

Capucho apoiou António Costa nas últimas eleições legislativas, em 2015, e Francisco Assis, em 2014, nas europeias.

