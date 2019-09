GNR identifica mestre de navio suspeito de descargas residuais para o Douro

A GNR de Bragança identificou quinta-feira um homem de 42 anos mestre de um navio cruzeiro suspeito de efetuar descargas residuais diretamente para o rio Douro, na barragem do Pocinho, divulgou esta sexta-feira aquela força.

"Após uma denúncia em que um navio cruzeiro estaria a efetuar descargas de águas residuais diretamente para o rio Douro, na barragem do Pocinho, os militares deslocaram-se ao local onde verificaram que a água apresentava uma cor turva e um cheiro nauseabundo", refere a GNR em comunicado esta sexta-feira.

No local, procedeu-se à recolha de amostras de água, tendo as mesmas sido encaminhadas, para análise laboratorial, à Agência Portuguesa do Ambiente.

Na sequência das diligências realizadas pelos militares da GNR, foi identificado o mestre da embarcação, responsável pela descarga das águas, sendo elaborado o respetivo auto de notícia.

