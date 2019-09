De acordo com os dados da Proteção Civil, em Baião, no distrito do Porto, os incêndios mobilizam 181 operacionais, 58 viaturas e 2 meios aéreos.

Em Valongo do Vouga, no distrito de Aveiro, estão 203 bombeiros, 64 meios terrestres e uma 1 aeronave de combate a incêndios.



Ainda em Águeda, em Macinhata do Vouga as chamas estão a ser combatidas por 130 homens, apoiados por 38 viaturas.



O Incêndio de Albergaria-a-Velha é o que mobiliza mais operacionais: 267 bombeiros, 81 viaturas e 5 meios aéreos.