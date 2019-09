Incêndios na Mealhada e Marco de Canaveses são os que mais preocupam os bombeiros

Ativo desde a noite de sexta-feira, o fogo no concelho de Marco de Canaveses mobiliza 132 operacionais e 36 viaturas.

Mais de 140 operacionais e três meios aéreos estão envolvidos hoje à tarde no combate de um incêndio no concelho de Sobral de Monte Agraço, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

Fonte CDOS de Lisboa adiantou à Lusa que o incêndio está a lavrar numa zona de mato e tem duas frentes ativas, não estando em perigo habitações.

O incêndio teve início às 12:40 na freguesia de Santo Quintino e mobiliza 148 operacionais, 41 veículos e três meios aéreos.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registava às 15:00 um total de 57 incêndios, 13 dos quais em curso, cinco em resolução e 39 em conclusão, que envolviam mais de 1.900 operacionais e 22 aeronaves.



Mais de 80 operacionais combatem fogo no concelho de Alcobaça



Mais de 80 operacionais e um meio aéreo combatem um incêndio no concelho de Alcobaça, no distrito de Leiria, que teve início às 13:36, disse à agência Lusa fonte do Comando distrital de Operações de Socorro de Leiria.



O fogo lavra em zona florestal de pinheiro em eucaliptos na localidade de Maiorga, não existindo povoações em perigo, de acordo com a mesma fonte.



No local, estão 84 operacionais, apoiados por 23 viaturas e um meio aéreo.



Lusa