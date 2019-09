Reabertas estradas cortadas ao trânsito por causa de fogo no concelho da Mealhada

A Estrada Nacional 336, que estava cortada na zona da Vacariça, Mealhada, devido a um incêndio, reabriu ao trânsito cerca das 11:40, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro à agência Lusa.



Segundo a mesma fonte, chegou a estar interdita ao trânsito a Estrada Nacional 235, que, entretanto, também já reabriu.



Quase três centenas de operacionais e 10 meios aéreos combatem o incêndio, que lavra desde as 08:30 com intensidade em Vacariça, numa zona de pinhal e eucaliptos, a cerca de cinco quilómetros da vila do Luso.



Segundo o CDOS de Aveiro, estão no terreno 288 elementos, apoiados por 78 viaturas, mais os 10 meios aéreos, tendo os meios sido reforçados durante a manhã, apesar de ter sido reduzido um meio aéreo.



A mesma fonte adiantou que não existem povoações em risco.