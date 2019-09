José Socrates começa a ser ouvido a 28 de outubro

José Sócrates vai ser interrogado pelo menos durante quatro dias pelo juiz Ivo Rosa.



O magistrado que está a conduzir a fase de instrução da Operação Marquês marcou já os dias 28 a 31 de outubro para ouvir o ex-primeiro ministro, acusado de crimes de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais.



O interrogatório a José Sócrates deve finalizar as diligências da instrução. Depois disso o juiz terá que decidir se o caso segue ou não para julgamento. A decisão no entanto só deverá ser conhecida no próximo ano.