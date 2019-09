Marcelo lamenta morte de André Gonçalves Pereira e sublinha "inteligência e brilho" do advogado

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, realçou esta segunda-feira a "inteligência e brilho" do antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros André Gonçalves Pereira, que morreu hoje aos 83 anos.

"O Presidente da República apresenta as suas condolências à família do Professor Doutor André Gonçalves Pereira. Jurista de excecionais inteligência e brilho, professor emérito de Direito Internacional Público, causídico de prestígio nacional e internacional", lê-se numa nota publicada na página da internet da Presidência da República.

Ministro dos Negócios Estrangeiros no segundo Governo de Francisco Pinto Balsemão, André Gonçalves Pereira "foi defensor de um Estado de Direito Democrático", acrescentou o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa endereçou as condolências à família do antigo ministro e deixou ainda "um último abraço reconhecido, já com saudade".

A notícia da morte de André Gonçalves Pereira foi avançada hoje, ao início da noite, pelo semanário Expresso.Gonçalves Pereira foi ministro dos Negócios Estrangeiros no Governo liderado por Francisco Pinto Balsemão.

O antigo ministro dedicou-se também ao ensino, tendo sido professor na Faculdade de Direito de Lisboa e administrador da Fundação Calouste Gulbnekian. Foi fundador da sociedade Cuatrecasas/Gonçalves Pereira.

Esta empresa de advogados confirmou à agência Lusa a morte do fundador, remetendo mais informações para um comunicado a emitir ainda hoje ou terça-feira.

Lusa