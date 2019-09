Quarenta crianças retiradas de creche do Bombarral devido a incêndio

Um incêndio na creche do Centro Paroquial do Bombarral obrigou hoje a retirar cerca de 40 crianças do espaço, que, devido ao fumo, vai estar hoje encerrado e as crianças entregues às famílias, disse fonte dos bombeiros locais.

O pequeno incêndio foi causado por um micro-ondas existente na copa, explicou à agência Lusa João Paulo Baptista, adjunto do comando dos bombeiros do Bombarral, no distrito de Leiria.

Devido ao incêndio e ao fumo provocado, as 42 crianças, algumas das quais estavam ainda a chegar à creche pelas 08:45, quando os bombeiros foram chamados ao local, foram retiradas para a rua pelas auxiliares.

Devido ao fumo, três auxiliares foram assistidas no local pelos bombeiros.

Após extinguir o incêndio com extintor, "o micro-ondas foi retirado para a rua e os bombeiros tiveram de fazer a ventilação do edifício", explicou o responsável.

A creche vai ficar hoje encerrada, a fim de serem efetuadas limpezas, estando as crianças a serem entregues às respetivas famílias.

No local, estiveram 11 operacionais e quatro veículos, nomeadamente três viaturas de combate a incêndio e uma ambulância dos bombeiros locais.

Lusa