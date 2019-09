Sindicalista acusa Randstad de o suspender "sem motivos" e de "perseguição sindical"

Um dirigente de Braga do Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) acusou hoje a Randstad de o ter suspendido de funções há dois meses "sem motivos" e diz que a questão começa a "configurar-se um caso de perseguição sindical".

Esta tarde, em conferência de imprensa, Nuno Geraldes deu conta de que foi convidado a demitir-se e que perante a sua recusa foi suspenso no dia seguinte, faz "precisamente hoje 2 meses", embora esteja a receber o vencimento, ainda que não por inteiro.

"Não há nenhuma situação em particular. Já trabalho aqui ainda isto pertencia à IBM, trabalhei para a ADECCO, agora para a Randstad, e nunca houve problema com nenhuma das entidades patronais. Sou reconhecido, quer por eles quer pelos colegas, como um trabalhador exemplar, quer a nível técnico quer na relação com os outros", referiu o sindicalista.