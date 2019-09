Mais de 1000 operacionais combatem 10 fogos ativos em Portugal

O combate às chamas mobilizava em Portugal mais de 1000 operacionais em todo o país.

O incêndio em Miranda do Corvo, que deflagrou às 18:22 de sexta-feira, obrigou inclusive ao reforço de bombeiros, encontrando-se no terreno 671 operacionais apoiados por 181 viaturas, com a A13 a continuar cortada entre Lamas e Coimbra, de acordo com o ‘site’ da ANEPC.

Na Sertã, Castelo Branco, estão mobilizados para o combate às chamas 587 operacionais e 171 veículos, num incêndio florestal que deflagrou pelas 14:50 de sexta-feira, na localidade de Marmeleiro.

A ANEPC adiantou à Lusa na noite de sexta-feira que havia registo de 10 feridos, nove bombeiros e um civil.

"No que diz respeito a feridos, no teatro de operações da Sertã, temos o registo de 10 feridos, nove dos quais bombeiros e um civil", explicou Miguel Oliveira, comandante de serviço na ANEPC, em Carnaxide, Oeiras.

Porto, Braga e Vila Real são os outros distritos onde lavram incêndios destacados pela ANEPC e que estão a mobilizar, no total, quase 300 operacionais.

Lusa