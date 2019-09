Situação de alerta até à meia-noite

10 distritos estão sob alerta vermelho, no interior Norte e Centro, incluindo também a zona de Vale do Tejo, Lisboa, Setúbal e Coimbra.

Os restantes distritos estão sob alerta laranja até à meia-noite.

Nessa altura a situação vai desagravar: todo o país passa a estar sob alerta laranja, o segundo mais grave.

O Governo decidiu declarar a situação de alerta em Portugal continental entre as 00:01 de sexta-feira e as 23:59 de sábado, devido ao "agravamento do risco de incêndio" decorrente do estado do tempo.

Com esta situação de alerta passam a estar em vigor "medidas bastante restritivas relativamente ao uso do fogo".

As queimadas estão proibidas, assim como o fogo de artifício e o uso de determinadas maquinarias agrícolas.

A Proteção Civil pede à população para estar atenta e respeitar as restrições.

Incêndio em Miranda do Corvo ainda por dominar

Às 13h00 estavam mais de 600 bombeiros e 13 meios aéreos a combater o o incêndio que lavra deste ontem à tarde.

Incêndio em Valpaços dominado durante a noite

O incêndio que deflagrou em Valpaços pelas 13:36 de sexta-feira foi hoje dominado pelas 03:55.

10 bombeiros e 1 civil feridos no fogo na Sertã

As chamas foram dominadas esta manhã. Arderam mais de 700 hectares de floresta e 11 pessoas ficaram feridas.