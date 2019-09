Várias pessoas ficaram presas no miradouro do Cristo Rei

Várias pessoas garantem que ficaram presas durante três horas, este sábado, no miradouro do Cristo Rei, em Almada. O incidente terá sido provocado por uma avaria no elevador.

Alguns dos visitantes relatam que a saída de emergência estava trancada, o que os obrigou a permanecer no topo do Cristo Rei até que o problema fosse resolvido.

Contactada pela SIC, a administração do Santuário Cristo Rei não tem ainda explicação para o que aconteceu.

Mas nega que a porta de emergência estivesse trancada e garante que ainda na semana passada todas as saídas foram inspecionadas.

A administração nega também que os visitantes tenham ficado três horas presos. Diz que o problema ficou resolvido em pouco mais de uma hora e meia.

A maioria dos visitantes eram turistas e muitos pediram a devolução do dinheiro dos bilhetes.