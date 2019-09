Angolanos que fizeram a ponte aérea para Portugal há 40 anos vão poder ter um BI do seu país

Cerca de 200 cidadãos de Angola que, há mais de 40 anos, fizeram a ponte aérea para Portugal, vão poder ter, a partir de janeiro de 2020, um bilhete de identidade angolano, disse hoje o vice-cônsul em Lisboa, Mário Silva.



Segundo o diplomata angolano, "estas pessoas, que fizeram a ponte aérea entre Luanda e Lisboa há mais de 40 anos, só tinham, até agora, documentação portuguesa, embora fossem cidadãos angolanos".



"Ou porque já não encontravam os seus familiares em Angola para atualizarem documentação e informação, ou porque, por razões financeiras, não conseguiram pagar a viagem para Luanda para lá tratarem do seu BI", disse, precisando que há cerca de 200 pessoas nesta situação em Portugal.



Mário Silva explicou que são pessoas, hoje, com mais de 70 anos, que viajaram com um "padrinho" português para Portugal quando se deu a independência de Angola, o seu país de origem.



Na altura, com base na certidão de batismo e nas informações disponíveis nos registos portugueses, conseguiram tratar da documentação como cidadãos portugueses, nascidos num território que, na altura em que nasceram, era português.



Porém, nunca mais conseguiram tratar da documentação como angolanos que são, disse.

Hoje, da sua legalização como cidadãos angolanos depende também a dos seus filhos e netos, que podem eventualmente querer um dia contribuir ou viver em Angola, admitiu o vice-cônsul.



Pensando em tudo isto, o Governo de Angola decidiu dar ao consulado angolano em Lisboa a responsabilidade de tratar de tudo o que é necessário para que estas pessoas passem a ter um bilhete de identidade angolano, explicou.



Os consulados de Angola em geral passaram agora a ter a possibilidade de emitir também bilhetes de identidade para todos os cidadãos angolanos, além dos passaportes e outra documentação que já emitiam.



Porém, para quem fez a ponte aérea entre Lisboa e Luanda e nunca teve um BI de Angola, embora sendo angolano, o consulado em Lisboa vai ter uma equipa técnica, com três pessoas, que segundo Mário Silva estará a funcionar em janeiro de 2020, para, através de informações disponibilizadas pelas instituições portuguesas e de entrevistas com as pessoas, atualizar a informação necessária para a obtenção do BI.



O consulado de Lisboa não vai dar resposta apenas a pedidos de cidadãos de Portugal nesta situação, mas também a pedidos idênticos de cidadãos que vivam noutros países da Europa, adiantou Mário Silva.



"O Presidente determinou que há um consulado para a América, outro para a África e outro para a Europa, que dão resposta aqueles pedidos", explicou.

Lusa