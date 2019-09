Chuva e trovoada no interior Norte e Centro

Para esta segunda-feira, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado e condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada, em especial no interior e durante a tarde.

O vento vai soprar fraco existindo ainda a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro na faixa costeira.

Vai registar-se ainda uma pequena descida de temperatura no litoral.



O mar terá ondas de noroeste com 1 metro e a temperatura da água do mar rondará os 18 °C, na Costa Ocidental. A sul, a temperatura da água do mar será de 22 °C.