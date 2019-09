O advogado do jovem suspeito de ter atropelado o agente da PSP diz que o jovem está arrependido de ter fugido à polícia.

Foi detido esta segunda-feira depois de ter atropelado um agente da PSP de manhã em Rio de Mouro, Sintra.

Depois do acidente, o homem com cerca de 20 anos refugiou-se em casa da mãe durante a tarde e entregou-se depois da chegada do advogado.

O agente atropelado estava a regular o trânsito numa zona de obras e ficou ferido num pé e num braço.