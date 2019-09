Quinze detidos e mais de 800 doses de haxixe apreendidas nas Festas da Moita

A GNR deteve 15 pessoas, apreendeu mais de 800 doses de haxixe e elaborou 121 contraordenações durante as Festas da Moita, no distrito de Setúbal, que decorreram entre 06 e 15 de setembro, foi esta segunda-feira anunciado.

"O Comando Territorial de Setúbal, através do Posto Territorial da Moita, efetuou o policiamento ao recinto e zonas adjacentes das festas em honra da Nossa Senhora da Boa Viagem, na vila da Moita, com o objetivo de garantir a segurança, o bem-estar e a tranquilidade dos cidadãos", refere a GNR em comunicado.

Durante os 10 dias de festa, a GNR efetuou diversas ações no âmbito da prevenção e combate ao tráfico e consumo de estupefacientes, bem como na deteção de armas proibidas.

"Foram detidas 15 pessoas, por tráfico de estupefacientes, posse de arma proibida ou condução de veículo a motor sem habilitação legal. Foram apreendidas 862 doses de haxixe, seis doses de cocaína, três doses de liamba e duas doses de MDMA", acrescenta o documento.

Os 15 detidos foram constituídos arguidos e notificados para comparecer no Tribunal da Moita para primeiro interrogatório judicial, tendo ainda uma pessoa sido notificada para abandonar o território nacional por se encontrar em situação ilegal no país.

Segundo a GNR, foram ainda apreendidas 27 armas brancas, um aerossol de defesa, uma soqueira e diverso material usado para consumo de estupefacientes.

"As armas brancas apreendidas foram localizadas tanto nas imediações do recinto das festas como no próprio recinto, maioritariamente em locais onde foram efetuadas as abordagens a grupos de indivíduos suspeitos", frisa.

As autoridades elaboraram 121 contraordenações, das quais 69 por consumo de estupefacientes e 52 por infrações rodoviárias.



Lusa