Homem encontrado morto com sinais de violência em Vale de Cambra

Um homem com cerca de 30 anos foi encontrado hoje morto no concelho de Vale de Cambra, distrito de Aveiro, com sinais de violência, informou fonte dos Bombeiros.



Em declarações à Lusa, o comandante dos Bombeiros de Vale de Cambra, Vítor Marques, disse que o alerta para o incidente foi dado cerca das 08:00 pelos trabalhadores do estaleiro da empresa Restradas, na Estrada Nacional 227, em Casal de Arão, onde o corpo foi encontrado.



"Inicialmente recebemos um pedido para uma pessoa que tinha ingerido gasóleo e que estava em paragem cardiorrespiratória. À nossa chegada e da GNR deparámo-nos com uma pessoa que apresentava sinais de violência", adiantou o mesmo responsável.





Lusa