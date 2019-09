IP investe 500 mil euros no túnel ferroviário de Albergaria entre Santarém e Leiria

A Infraestruturas de Portugal lançou um concurso público para uma intervenção de reparação estrutural do Túnel Ferroviário de Albergaria, situado na Linha do Norte, num investimento de 500 mil euros.



O Túnel de Albergaria, construído em 1862, tem uma extensão de 660 metros e tem a particularidade de fazer a ligação entre os distritos de Santarém e Leiria, com a entrada do lado sul localizada na freguesia de Urqueira, concelho de Ourém, e a do lado norte situada na União de Freguesias de Santiago e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze, no concelho de Pombal, refere a Infraestruturas de Portugal em nota de imprensa.



Com um investimento na ordem dos 500 mil euros, a empreitada prevê a reparação ao nível do revestimento e a melhoria do sistema de drenagem do túnel.



As obras têm um prazo de execução de 270 dias, sendo que os trabalhos decorrerão em período noturno "de modo a minimizar os impactos na circulação ferroviária", esclarece a empresa.

Lusa