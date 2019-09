Secretário de Estado da Proteção Civil demite-se

O secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, demitiu-se esta quarta-feira, por motivos pessoais.

O pedido de exoneração foi aceite pelo ministro da Administração Interna, que transmitiu ao primeiro-ministro, segundo um comunicado enviado pelo Ministério às redações.

"Na sequência do pedido de exoneração, por motivos pessoais, do Secretário de Estado da Proteção Civil, o ministro da Administração Interna aceitou o pedido e transmitiu essa decisão ao primeiro-ministro."

A demissão acontece no mesmo dia em que a polícia fez buscas no Ministério da Administração Interna, na Proteção Civil e em vários comandos distritais de operações socorro, relacionadas com o caso das golas antifumo. O gabinete de José Artur Neves foi um dos alvos das buscas dos inspetores.

O caso das golas antifumo já tinham levado à demissão do adjunto do secretário de Estado da Proteção Civil, Francisco Ferreira, por alegadamente estar envolvido na escolha das empresas que produziram os kits de emergência para o programa Aldeia Segura.