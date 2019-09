Um ferido grave no quarto acidente com eletricidade no Shopping de Bragança

Um eletricista ficou hoje gravemente ferido no quarto acidente em 14 anos na manutenção elétrica do Shopping de Bragança, de que já resultaram um morto e cinco feridos, de acordo com fonte dos bombeiros.



O segundo comandante da corporação de Bragança, Carlos Martins, contou à Lusa que o alerta para o acidente de hoje foi dado por volta das 09:00 e as equipas de socorro depararam-se com um homem de 34 anos eletrocutado.



A vítima, de acordo com a fonte, apresentava queimaduras de segundo e terceiro graus, resultado da eletrocussão, nos braços, abdómen e nas pernas, e foi encaminhada para o hospital de Bragança.



O socorro foi prestado hoje de manhã por 10 operacionais dos bombeiros, a equipa da VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) e PSP.



Este é já o quarto acidente do género no Shopping de Bragança que envolve equipas de manutenção da eletricidade e, no caso, da empresa local que presta o serviço para a elétrica nacional, a Ribeiro e Gonçalves.



No primeiro acidente, como recordou Carlos Martins, um trabalhador morreu e outro ficou gravemente ferido, em junho de 2005. Quatro meses depois, outros dois eletricistas foram eletrocutados nas mesmas circunstâncias e no mesmo local, mas sofreram apenas queimaduras ligeiras.



Em novembro de 2016, outro eletricista ficou gravemente ferido, à semelhança do que aconteceu na manhã de hoje.



As causas de mais um acidente com eletricidade vão ser investigadas pelas autoridades competentes.



No primeiro acidente, em 2005, a Inspeção do Trabalho, agora Autoridade para as Condições no Trabalho (ACT), responsabilizou a EDP pelo acidente e a empresa de Bragança à qual concessionou o serviço.



O inquérito concluiu por falta de segurança nas condições de trabalho que vitimaram o eletricista de 37 anos.



