Novela da SIC nomeada para os prémios Emmy Internacional

A novela Vidas Opostas, protagonizada por atores como Joana Santos, Sara Matos, Diogo Amaral, Renato Godinho e João Jesus, está nomeada para a 47.ª edição dos International Emmy Awards, na categoria de Melhor Telenovela.

A produção portuguesa, da autoria de Alexandre Castro, está na corrida ao troféu com 100 Dias Para Enamorarse (Argentina), L a Reina del Flow (Colômbia) e The River (África do Sul).

Fundada em 1969, a Academia Internacional das Artes e Ciências da Televisão dos Estados Unidos é uma organização que está representada por membros de mais de 60 países e de cerca de 500 empresas da indústria televisiva.

A cerimónia de entrega dos prémios -- onze categorias, com quatro nomeados cada - está marcada para 25 de novembro em Nova Iorque, nos Estados Unidos.