Empresa lamenta morte de trabalhador em queda de elevador

A Schindler Portugal confirmou a ocorrência de um acidente com um elevador na Avenida Casal Ribeiro, em Lisboa, que provocou a morte de um trabalhador, avançando que ainda não foi possível apurar as causas do incidente.

Numa nota enviada às redações, a empresa - responsável pela manutenção de elevadores -, confirmou o acidente ocorrido "durante trabalhos de modernização de um elevador na Avenida Casal Ribeiro", lamentando a morte "de um colaborador de uma empresa subcontratada".

"As nossas primeiras palavras vão para a família da vítima, à qual será prestado todo o apoio necessário, bem como ao colega da vítima que com ela se encontrava no local, que está a receber apoio psicológico", pode ler-se na mesma nota.

De acordo com a empresa, "ainda não é possível apurar as causas do acidente", adiantando que a empresa que se encontra a "colaborar estreitamente" com as autoridades, no sentido de "esclarecer rigorosamente" o sucedido.

Um homem morreu hoje na sequência da queda de um elevador, ao qual fazia manutenção, numa instituição bancária na Avenida Casal Ribeiro, em Lisboa, disse à Lusa ao início da tarde fonte dos bombeiros.

Segundo fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, o alerta para o acidente foi dado pelas 12:40, tendo sido enviados para o local, "uma dependência bancária do BPI", quatro viaturas dos bombeiros, uma viatura do INEM e 15 operacionais.De acordo com a mesma fonte, o óbito de um homem, cuja idade ainda se desconhece, foi feito no local pelo INEM.

Lusa