GNR detém suspeito de tráfico de droga e apreende canábis e armas em Beja

A GNR anunciou este sábado a detenção de um homem, de 52 anos, por suspeita de tráfico de droga e apreendeu 327 doses de folhas e 17 plantas de canábis e nove armas no concelho de Beja, no Alentejo.

O homem foi detido na sexta-feira, no âmbito de uma investigação por tráfico de droga, e constituído arguido, refere a GNR em comunicado, indicando que remeteu os factos para o Tribunal Judicial de Beja.

No âmbito da investigação, que decorria há cerca de um mês, militares do Núcleo de Investigação Criminal do Comando Territorial de Beja da GNR apuraram que o suspeito usava a sua casa para cultivar plantas de canábis e receber os compradores da droga, explica a força de segurança.

A GNR deu cumprimento a um mandado de busca domiciliária à casa do suspeito, que resultou na apreensão das 327 doses de folhas e 17 plantas de canábis, de 296 munições de vários calibres e das nove armas, sendo quatro de caça - uma delas com canos serrados -, uma carabina, dois revólveres e duas de ar comprimido.

Lusa