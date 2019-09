Jovem que seguia em contramão morre em colisão com camião na A3, em Barcelos

Um jovem de 27 anos morreu na madrugada deste sábado após uma colisão com um pesado de transporte de combustíveis quando circulava em contramão na Autoestrada (A3), na zona de Barcelos, no sentido Porto/Braga, segundo a GNR.

Fonte do Comando-Geral da GNR disse à agência Lusa que o acidente ocorreu pelas 04:00, na zona de Pousa, concelho de Barcelos, distrito de Braga, no momento em que o automobilista "circulava em contramão na A3, no sentido Sul/Norte".

Pelas 11:00, a GNR acrescentou que a circulação já está normalizada, mas sublinhou que ainda decorrem trabalhos "de trasfega" do combustível do camião envolvido no acidente.

Lusa