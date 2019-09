PDR diz que banir carne de vaca das cantinas lembra a ditadura

O presidente do Partido Democrático Republicano (PDR) disse na noite de sábado em Alenquer, no jantar de arranque da campanha eleitoral, que banir a carne de vaca das cantinas da Universidade de Coimbra lembra o período da ditadura.

"Lembra um período em que a universidade estava ao serviço da ditadura", disse António Marinho e Pinto no jantar de arranque da campanha eleitoral para as eleições legislativas em Alenquer, no distrito de Lisboa, com uma centena de militantes e simpatizantes.

A decisão "releva de uma cultura do fanatismo e de obscurantismo num reitor de uma universidade como é a Universidade de Coimbra", continuou, defendendo que "não é atenuando o consumo que se moderam as consequências negativas desse mesmo consumo".

