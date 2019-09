PSD confiante que vai continuar à frente do Governo regional

Os madeirenses escolhem o próximo Governo regional.

O líder social-democrata madeirense apontou que "há uma forte participação nas urnas, o que é importante para a Madeira e para estas eleições".

"Tem havido uma boa afluência, tudo tem decorrido dentro das normalidade, com espírito cívico e democrático e acho que está tudo a decorrer bem", acrescentou.

Albuquerque assegurou estar "tranquilo", porque não sofre de "nervosismo", mencionando que hoje vai almoçar com o secretariado do partido, que organizou a campanha, depois estará algum tempo em casa, antes de ir acompanhar os resultados para a sede do partido.

Também enfatizou que a campanha eleitoral "foi bastante esclarecedora, muito contundente, clara e onde as opções em aberto são diferenciadas", o que "é bom para a democracia".

O social-democrata defendeu que os eleitores sabem o que está em jogo neste ato eleitoral, mencionando que não de deve "minimizar a inteligência e capacidade de discernimento dos eleitores, porque os políticos que o fazem, normalmente acabam mal".

Com Lusa