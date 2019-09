Incêndio em apartamento no Feijó causa 8 feridos

Oito pessoas foram transportadas para o hospital, entre elas dois elementos dos bombeiros, na sequência de um incêndio na madrugada de hoje num apartamento no Feijó, em Almada, que fez ainda dois desalojados, segundo a proteção civil.



Segundo disse à agência Lusa fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, oito pessoas foram transportadas para o hospital, duas das quais elementos dos bombeiros, por inalação de fumos, e outras quatro foram assistidas no local.



O incêndio, que deflagrou pelas 02:30 num apartamento no segundo andar de um edifício de habitação na Avenida do Alfeite, na freguesia do Feijó, Almada, foi declarado extinto pelas 03:50.



No local estiveram 35 operacionais dos bombeiros de Almada, Cacilhas, Trafaria, Seixal e Amora, serviços da proteção civil municipal, INEM, PSP, apoiados por 16 veículos e elementos da Sociedade de Distribuição de Gás Natural Setgás.

