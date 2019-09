Suspeito de efetuar disparos no Barreiro está em fuga

Um homem efetuou esta segunda-feira de manhã vários disparos contra outro no Bairro da Quinta das Mina, na Cidade Solo, em Santo António da Charneca, no Barreiro, disse à agência Lusa fonte da GNR.

Segundo o comandante Ferreira, do Destacamento do Montijo da GNR, o incidente terá ocorrido pouco depois das 09:00, na sequência de um desentendimento entre duas ou mais pessoas, por razões ainda desconhecidas, tendo uma deles efetuado vários disparos com uma arma de fogo.

Perto do bairro onde ocorreu o incidente há dois estabelecimentos de ensino, mas, segundo a GNR, os disparos não atingiram a pessoa a quem eram dirigidos nem outras pessoas que se encontravam na zona.

Para o local do incidente foram mobilizados 15 efetivos da GNR, que isolaram a área e, entretanto, já recuperaram uma arma de fogo e uma arma branca.

O presumível autor dos disparos pôs-se em fuga, mas já está identificado pelas autoridades.

A investigação está a cargo da Polícia Judiciária de Setúbal.

Lusa