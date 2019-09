8 em cada 10 crianças até aos 3 anos sem vaga nas creches

Segundo o JN de hoje, a região do Grande Porto concentra 1/3 dos 35 concelhos sem vagas para as crianças até aos 3 anos na rede pública de creches- sejam IPSS, associações com contrato com o Estado mas também amas.

Também nos distritos de Lisboa e Setúbal, mais de metade das crianças não têm vaga.

Só os distritos da Guarda, Castelo Branco e Portalegre têm uma taxa de cobertura superior aos 70%.

Em julho, o primeiro-ministro anunciou 7 mil novos postos de trabalho, nas creches de IPSS e nas regiões metropolitanas.

Mas, ainda não há data para a abertura do concurso.